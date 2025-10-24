Dietro lo scandalo scommesse nell’Nba un’inchiesta legata alla mafia italo-americana

L’operazione Royal Flush dell’Fbi coinvolge due nomi eccellenti: la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, accusati di frode e riciclaggio in un vasto giro di scommesse truccate e poker illegale gestito dalle storiche famiglie mafiose. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dietro lo scandalo scommesse nell’Nba un’inchiesta legata alla mafia italo-americana

Scandalo scommesse nell'Nba: arrestati coach e giocatori - Il sistema si basava sulla diffusione di informazioni riservate: il procuratore federale di New York l’ha definita una "frode di dimensioni sconcertanti", e dietro ci sarebbe anche la mafia italoameri ... Segnala today.it