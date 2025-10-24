Dietro lo scandalo scommesse nell’Nba un’inchiesta legata alla mafia italo-americana

24 ott 2025

L’operazione Royal Flush dell’Fbi coinvolge due nomi eccellenti: la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, accusati di frode e riciclaggio in un vasto giro di scommesse truccate e poker illegale gestito dalle storiche famiglie mafiose. 🔗 Leggi su Laverita.info

