Diego Abatantuono | Mi piace molto Leao anche se ogni tanto mi fa inc…

L’attore e tifoso milanista è al Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni per presentare il suo nuovo film, “La vita fa così”. E intanto parla della squadra rossonera: “Sono contento di questo inizio di campionato ma manca un attaccante in rosa. Attendo il salto di qualità”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Diego Abatantuono: “Mi piace molto Leao anche se ogni tanto mi fa inc…”

Argomenti simili trattati di recente

Grazie a Riccardo Milani, Diego Abatantuono e al grande pubblico del Palestrina! - facebook.com Vai su Facebook

Virginia Raffaele e Diego Abatantuono alla Oz per «La vita va così» Vai su X

Diego Abatantuono: nel film sono il 'cattivo' ma molti spettatori saranno alla mia parte - I film più importanti, a mio avviso, del cinema italiano sono state le commedie: Scola, Monicelli, Risi e via dicendo. Riporta msn.com

Diego Abatantuono, chi è la moglie Giulia sposata dopo 33 anni di convivenza - Dopo 33 anni di amore e due figli insieme, Diego Abatantuono ha sposato la sua storica compagna Giulia coronando la loro storia d'amore. Come scrive msn.com

Abatantuono, 'Angioni che fortuna esordire con me!' - Questa la versione molto 'purgata' della frase di Diego Abatantuono rivolta a Max Angioni, esordiente coprotagonista di ... Secondo ansa.it