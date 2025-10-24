Dichiarazioni prive di riscontro sull' omicidio di Piersanti Mattarella la Dia arresta u

AGI - Depistaggio sull' omicidio di Piersanti Mattarella: è l'accusa per la quale la Direzione investigativa antimafia ha eseguito l'ordinanza del Gip con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario di polizia già in servizio presso la Squadra mobile di Palermo ora in quiescenza. È accusato di depistaggio 'dichiarativo' nell'ambito delle indagini che la procura della Repubblica conduce con riferimento all' omicidio del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella del 6 gennaio 1980. L'indagato in particolare sentito, nel settembre del 2024, dai magistrati della procura quale persona informata sui fatti, in ordine alla ricostruzione delle vicende concernenti un guanto di pelle marrone di mano destra, ritrovato lo stesso giorno dell'omicidio a bordo della Fiat 127 utilizzata dagli assassini ma mai repertato né sequestrato da parte della Squadra mobile - ha reso dichiarazioni rivelatesi "del tutto prive di riscontro", spiega la procura, con le quali "ha contribuito a sviare le indagini in corso funzionali (anche) al rinvenimento del detto guanto (mai più ritrovato)". 🔗 Leggi su Agi.it

