Di Gregorio Juve l’elogio del Corriere dello Sport | il portiere è letteralmente rinato al Bernabeu! Il nuovo scenario da qui in avanti

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Gregorio Juve, il Corriere esalta il portiere dopo Madrid: superate le difficoltà, Tudor si affida a lui per blindare la porta e guidare la ripartenza. Un eroe nella notte più difficile, una prestazione che vale come un acquisto. La  Juventus  torna da Madrid con zero punti ma con una certezza ritrovata tra i pali:  Michele Di Gregorio. Dopo settimane complicate, fatte di alti e bassi e di qualche critica di troppo, il portiere ex Monza ha sfoderato una performance da urlo in Champions League al Santiago Bernabeu, zittendo gli scettici e conquistando la fiducia totale di  Igor Tudor. Come sottolineato dal  Corriere dello Sport, ora è lui l’uomo su cui puntare per la risalita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Di Gregorio Juve, l'elogio del Corriere dello Sport: il portiere è letteralmente rinato al Bernabeu! Il nuovo scenario da qui in avanti

