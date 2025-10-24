Di Gennaro sulla Serie A | Pisacane scelta giusta per il Cagliari! Verona? Avrebbe meritato di più contro Juve e Roma Lotta salvezza? La Fiorentina…

Calcionews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Gennaro sulla Serie A. Il pronostico dell’ex calciatore dell’Hellas Verona, ora opinionista, sul portale Hellas 1903, riguardo la zona retrocessione Antonio Di Gennaro, ex calciatore dell’Hellas Verona e oggi opinionista, ha rilasciato un’intervista al portale Hellas 1903, dove ha espresso le sue opinioni su vari temi caldi della Serie A. Tra i principali argomenti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

di gennaro sulla serie a pisacane scelta giusta per il cagliari verona avrebbe meritato di pi249 contro juve e roma lotta salvezza la fiorentina8230

© Calcionews24.com - Di Gennaro sulla Serie A: «Pisacane scelta giusta per il Cagliari! Verona? Avrebbe meritato di più contro Juve e Roma. Lotta salvezza? La Fiorentina…»

Scopri altri approfondimenti

gennaro serie pisacane sceltaCagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: ci sono Mina e Luperto, fuori Borrelli - Bologna: si gioca alle 15, arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Lo riporta unionesarda.it

Cagliari, l'ex Di Gennaro su Pisacane: "Calendario in salita, ma è partito forte" - net per parlare di alcuni temi caldi in casa del Cagliari di Pisacane, che affronterà il Bologna dopo la sosta. Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gennaro Serie Pisacane Scelta