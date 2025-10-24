Di Gennaro sulla Serie A. Il pronostico dell’ex calciatore dell’Hellas Verona, ora opinionista, sul portale Hellas 1903, riguardo la zona retrocessione Antonio Di Gennaro, ex calciatore dell’Hellas Verona e oggi opinionista, ha rilasciato un’intervista al portale Hellas 1903, dove ha espresso le sue opinioni su vari temi caldi della Serie A. Tra i principali argomenti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Di Gennaro sulla Serie A: «Pisacane scelta giusta per il Cagliari! Verona? Avrebbe meritato di più contro Juve e Roma. Lotta salvezza? La Fiorentina…»