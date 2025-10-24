Di Bartolomei Atlas | Governare con regole cambiamenti nel mondo del lavoro
(Adnkronos) – Il rischio con l'intelligenza artificiale di un "cambio per 'strappi' nel mondo del lavoro è già nelle cose e va appunto governato. Va governato con delle regole, non bisogna lasciarsi affascinare troppo da chi non vorrebbe le regole perchè quando non ci sono il mercato è selvaggio e vuol dire che vince sempre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
