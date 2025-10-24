Devo correre in ospedale Gerry Scotti nonno per la terza volta | sesso e nome

Gerry Scotti ha emozionato il pubblico con un annuncio inaspettato. Il celebre conduttore è stato ospite della serata del 23 ottobre al Festival dello Spettacolo, dove è stato premiato con il nuovo Telegatto. Salito sul palco, ha voluto condividere una notizia personale che ha aggiunto un tocco di calore e spontaneità all’evento. Tra gli applausi, ha raccontato di aver vissuto una mattinata indimenticabile, spiegando di essere diventato nonno per la terza volta. Con il suo consueto tono ironico e affabile, Scotti ha spiegato di aver dovuto scegliere tra due appuntamenti importanti. “Stavo per andare in ospedale – ha detto – ma mi sono ricordato che dovevo prima vedere Aldo Vitali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it