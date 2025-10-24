Devo correre in ospedale Gerry Scotti diventa nonno per la terza volta | come si chiama!
Gerry Scotti ha regalato al pubblico un momento di pura emozione durante la serata del Festival dello Spettacolo del 23 ottobre. Invitato per ricevere un nuovo Telegatto, il celebre conduttore ha sorpreso tutti con un annuncio personale che ha subito scaldato la platea: è diventato nonno per la terza volta. Con il suo inconfondibile sorriso e la consueta ironia, Scotti ha raccontato un retroscena divertente: “ Stavo per andare in ospedale – ha detto – ma mi sono ricordato che dovevo prima vedere Aldo Vitali. Ho messo tutto sul positivo.” Parole che hanno strappato risate e applausi, anticipando una notizia dolcissima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
