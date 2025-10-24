Detriti sulla sede stradale | motociclista perde il controllo e finisce sull' asfalto

Brindisireport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La presenza di rifiuti sulla sede stradale sarebbe all'origine di un incidente che stamattina (venerdì 24 ottobre) si è verificato in via Provinciale per Lecce, a Brindisi. Un uomo alla guida di uno scooter Piaggio Liberty, imbattutosi nei detriri, non è riuscito a mantenere il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

