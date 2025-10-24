Detenzione stupefacenti e controlli generici | sei arresti e una denuncia

FRANCAVILLA FONTANA - Attività generiche e controlli nelle zone della movida: sei arresti recenti della compagnia carabinieri di Francavilla Fontana. Proprio nella città degli Imperiali, i militari hanno condotto in carcere un uomo, sospendendo il provvedimento di affidamento in prova ai Servizi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

