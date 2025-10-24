Destini incrociati Quando Lucca e Bonny stavano per finire a maglie invertite

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani al Maradona giocheranno uno contro l'altro. E pensare che la scorsa estate il loro destino poteva essere l'opposto. Perché Manna seguiva Ange Yoan mentre l'Inter è andata vicinissima all'azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

