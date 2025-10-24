Deruba il titolare della pizzeria che lo insegue poi torna armato con un amico
Un telefono rubato proprio mentre la vittima lavorava, nella sua pizzeria. Poi la fuga, l'inseguimento. E infine la “spedizione punitiva” con l'aggressore che torna nel locale, armato di una bottiglia rotta, insieme a un amico che aveva portato con sé un coltello.L'episodio risale alla serata di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
