Derby in metro | due corse aggiuntive dopo Salernitana-Casertana

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due corse straordinarie della metro per alleggerire la viabilità ordinaria e consentire rapidi spostamenti dei tifosi granata da un quartiere all'altro della città. Al termine della partita Salernitana-Casertana, per la quale si sono già prenotati 10mila spettatori (il numero crescerà nelle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

