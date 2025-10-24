Derby in metro | due corse aggiuntive dopo Salernitana-Casertana
Due corse straordinarie della metro per alleggerire la viabilità ordinaria e consentire rapidi spostamenti dei tifosi granata da un quartiere all'altro della città. Al termine della partita Salernitana-Casertana, per la quale si sono già prenotati 10mila spettatori (il numero crescerà nelle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
MATCHDAY DERBY! DIERRE vs GIOIESE SABATO 4 OTTOBRE | ? ORE 19:00 ? PALACALAFIORE È SUBITO DERBY METROPOLITANO! Inizia la seconda giornata, ed è subito storia: la Dierre affronta la neopromossa Cestistica Gioiese nel primo - facebook.com Vai su Facebook
Ippica, Frankie Dettori punta a Epsom per risolvere i problemi di bancarotta - “Frankie goes to Epsom” è il sequel 2025 del “Frankie goes to Hollywood” che il fantino più celebre del mondo, Frankie Dettori, mandò in scena nell’estate 2023 annunciando l’autopensionamento con ... Segnala ilmessaggero.it
Derby Lazio-Roma, c’è dentro un mondo: le due squadre provano a sorprendersi - Per un tifoso sarà l’ultimo dei pensieri, nascosto dentro all’emotività di una serata che vive di logiche proprie. Secondo corrieredellosport.it