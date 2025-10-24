Depositata lista di Cirielli capolista un colonnello dei Carabinieri
Depositata la lista Cirielli Presidente a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra alla Presidenza della Regione Campania. A guidare la lista è il colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, vice comandante dell'Arma dei carabinieri della Regione Campania. Tra i nomi candidati la consigliera Maria Muscarà eletta in Consiglio regionale nel 2020 nella fila del Movimento 5 stelle e l'avvocato Angelo Pisani.
