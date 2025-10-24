Depistò le indagini per l' omicidio Mattarella | arrestato ex questore agrigentino

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Piritore, 75 anni, di Agrigento, ex questore e prefetto, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di depistaggio nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Secondo i pm di Palermo, Piritore avrebbe fatto sparire un guanto in pelle utilizzato da uno dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

