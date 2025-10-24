Depistò le indagini per l' omicidio Mattarella | arrestato ex questore agrigentino

Filippo Piritore, 75 anni, di Agrigento, ex questore e prefetto, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di depistaggio nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Secondo i pm di Palermo, Piritore avrebbe fatto sparire un guanto in pelle utilizzato da uno dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altre letture consigliate

Nurnet - La Rete Dei Nuraghi. . CONSEGNA DI SA CURADORA Intervento all'interno dell'incontro del 10 ottobre nel quale si sono spiegate le ragioni dell'iniziativa, della consegna al Museo Archeologico, i risultati delle indagini stilistiche, SUM e XRF, effettuat - facebook.com Vai su Facebook

Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato: depistò le indagini sull’omicidio - Arrestato per depistaggio l'ex prefetto Filippo Piritore, che avrebbe mentito sul guanto ritrovato nell'auto utilizzata dai killer che uccisero l'ex ... Segnala lapresse.it

Omicidio Mattarella, un ex prefetto indagato per depistaggio: «Indagini inquinate da istituzioni» - L'ex prefetto e ex funzionario di polizia Filippo Piritore è indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella ... meridionews.it scrive

Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto Piritore per depistaggio. E spunta il nome di Contrada - Secondo l’accusa fece sparire il guanto lasciato dai killer dell’allora presidente della Regione sull’auto usata per fuggire, mentendo poi su dove fosse finit ... Da msn.com