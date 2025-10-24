Depeche Mode | M il film concerto per esorcizzare la fine
Premessa. I Depeche Mode sono senza ombra di dubbio l’unico gruppo ad aver attraversato i confini che separano rock ed elettronica, sempre accompagnati da successo di pubblico e plauso (quasi) . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
I #DepecheMode tornano al cinema con “Depeche Mode: M”, anche in Italia dal 28 al 30 ottobre @depechemode @nexostudiosit https://indieforbunnies.com/2025/10/23/i-depeche-mode-tornano-al-cinema-con-depeche-mode-m-anche-in-italia-dal-28-al-30-o - X Vai su X
#advertising | Un’esperienza cinematografica unica che unisce le immagini dei tre concerti sold out al Foro Sol di Città del Messico, immergendo il pubblico in un viaggio musicale emozionante. I Depeche Mode ritornano sul grande schermo con “Depeche Mo - facebook.com Vai su Facebook
Depeche Mode: uscirà il bundle del film concerto “DEPECHE MODE: M” e l’album live - Il 5 dicembre usciranno due importanti pubblicazioni targate DEPECHE MODE, per celebrare la leggendaria band britannica: il cofanetto del film concerto “DEPECHE MODE: M” (versione 2DVD o versione 2Blu ... Lo riporta 361magazine.com
Dave Gahan e Martin Gore al cinema con il film concerto “Depeche Mode: M” - Nelle sale di tutto il mondo, dal 28 al 30 ottobre, l’intenso e travolgente film concerto "Depeche Mode: M" in 4K. Secondo deejay.it
Depeche Mode: tutti i dettagli sul dvd e l'album dal vivo "M" - concerto uscirà anche in formato fisico. Segnala rockol.it