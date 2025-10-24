Da Midnight Classics un bellissimo cofanetto limited edition a 8 dischi su Ruggero Deodato con le versioni 4K UHD di La casa sperduta nel parco, Ondata di piacere, Uomini si nasce poliziotti si muore e L'ultimo sapore dell'aria. E all'interno booklet, card da collezione e oltre 5 ore di extra. La Limited Edition numerata uscita grazie a Plaion per la collana Midnight Classics, non è solo un grande omaggio al maestro Ruggero Deodato, ma per la sua eccezionale confezione è davvero uno dei migliori boxset mai capitati di vedere nel mercato homevideo. Nel Deodato Boxset il regista, sceneggiatore e attore italiano scomparso tre anni fa, e indimenticato autore di pellicole cult dai contenuti talvolta estremi, viene ricordato con quattro dei suoi più celebri film nello splendore del 4K UHD e con una valanga di extra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Deodato Boxset: una strepitosa Limited Edition 4K tra violenza, lacrime, sesso e sangue