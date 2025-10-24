Denunciato dog sitter degli orrori | trascina il cane per quasi 6 chilometri in sella all' e-bike
Aveva le zampe insanguinate, i polpastrelli ustionati e abrasioni profonde. In queste condizioni i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno trovato una femmina di pastore tedesco di 5 anni, di nome Bella, dopo la segnalazione di un cittadino al 112 che aveva assistito a una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
