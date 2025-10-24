Dentro la notizia Andrea Sempio è stato convocato nella Clinica Mangiagalli
A “ Dentro la notizia ”, su Canale 5, Gianluigi Nuzzi, in diretta, ha reso noto che Andrea Sempio è stato convocato nella Clinica Mangiagalli . A “ Dentro la notizia ”, su Canale 5, Gianluigi Nuzzi, in diretta, ha reso noto che Andrea Sempio è stato convocato nella Clinica Mangiagalli (Milano) dalla antropologa forense Cristina Cattaneo, su ordine della Procura di Pavia, per fare delle misurazioni antropometriche. Andrea Sempio è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani. Da quando emerge, sarebbero state effettuate misurazioni antropometriche di tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ogni tanto una notizia che fa bene al cuore. Andrea Bacciga, ex consigliere comunale di Verona, prima civico, poi Lega, oggi Fratelli d’Italia, è stato condannato in appello. Sei mesi di reclusione. Cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Il motivo? Nel 201 - facebook.com Vai su Facebook