A “ Dentro la notizia ”, su Canale 5, Gianluigi Nuzzi, in diretta, ha reso noto che Andrea Sempio è stato convocato nella Clinica Mangiagalli . A “ Dentro la notizia ”, su Canale 5, Gianluigi Nuzzi, in diretta, ha reso noto che Andrea Sempio è stato convocato nella Clinica Mangiagalli (Milano) dalla antropologa forense Cristina Cattaneo, su ordine della Procura di Pavia, per fare delle misurazioni antropometriche. Andrea Sempio è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani. Da quando emerge, sarebbero state effettuate misurazioni antropometriche di tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Dentro la notizia”, Andrea Sempio è stato convocato nella Clinica Mangiagalli