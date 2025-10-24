Dentro la notizia Andrea Sempio è stato convocato nella Clinica Mangiagalli 

A “ Dentro la notizia ”, su  Canale 5,  Gianluigi Nuzzi, in diretta, ha reso noto che  Andrea Sempio è stato convocato nella Clinica Mangiagalli . A “ Dentro la notizia ”, su  Canale 5,  Gianluigi Nuzzi, in diretta, ha reso noto che  Andrea Sempio è stato convocato nella Clinica Mangiagalli  (Milano) dalla antropologa forense Cristina Cattaneo, su ordine della Procura di Pavia,  per fare delle misurazioni antropometriche. Andrea Sempio è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani. Da quando emerge, sarebbero state effettuate misurazioni antropometriche di tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

