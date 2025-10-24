Dentista bresciano abusivo | smascherato dai Nas lo studio è sotto sequestro

Un odontotecnico bresciano è stato denunciato dai carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità, per i reati di esercizio abusivo della professione e commercio e somministrazione di medicinali guasti. Come riferito dagli stessi militari, pare che l'uomo avesse ricavato il suo studio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

