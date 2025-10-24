Denti veri coltivati in laboratorio la tecnica può essere davvero rivoluzionaria

La paura del dentista potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Attualmente, sostituire un dente perso richiede interventi invasivi: l’impianto di una vite in titanio nell’osso mascellare, mesi di attesa per il consolidamento e infine l’applicazione di una corona artificiale. Ma cosa succederebbe se invece di un pezzo di metallo, potessimo far crescere un dente biologico vero direttamente dal nostro corpo? Questo scenario non è più fantascienza. Gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno lavorando per rendere possibile l’impianto o la crescita di denti reali nella mascella umana. Al King’s College di Londra, Ana Angelova Volponi, direttrice del programma post-laurea in odontoiatria rigenerativa, studia i denti coltivati in laboratorio da quasi vent’anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Denti veri “coltivati” in laboratorio, la tecnica può essere davvero rivoluzionaria

