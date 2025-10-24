Denti nuovi in 5 mesi | la rivoluzione italiana con le staminali cambia l’odontoiatria

Una cura che sembra uscita da un laboratorio di fantascienza ma è già realtà clinica: ricostruire osso e gengive in pochi mesi grazie a staminali estratte dai denti del paziente. Una tecnica che accorcia i tempi di guarigione e prepara più velocemente all’impianto dentale. Nessun miracolo: solo scienza italiana. È una delle novità presentate al Congresso internazionale Osteology-SIDP in corso a Firenze. Una svolta che promette una vera rivoluzione odontoiatrica: addio attese infinite tra estrazioni e impianti, addio protesi provvisorie. Come funziona la terapia rigenerativa con cellule staminali?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

