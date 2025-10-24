Denti e gengive che si rigenerano | la nuova frontiera dell’odontoiatria con le staminali

Le cellule staminali hanno dato e continuano a dare un grande contribuito in tantissimi campi della Medicina. Adesso anche l’odontoiatria con la guarigione accelerata con ricrescita rapida e naturale di nuovo tessuto osseo e gengivale in preparazione a un impianto dentale. Tutto questo grazie a procedure rigenerative innovative con staminali ricavate dalla polpa dei denti estratti, piastrine e un mix di acido ialuronico e proteine. Fino a cinque mesi in meno di attesa per la formazione di nuovo osso, laddove normalmente per la guarigione servono dai 4 ai 12 mesi. Queste novità sono state presentate al congresso internazionale Osteology-Sidp, in corso a Firenze, organizzato dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp) e dalla Fondazione Osteology. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Denti e gengive che si rigenerano: la nuova frontiera dell’odontoiatria con le staminali

