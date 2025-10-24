Denis Campitelli porta in scena la drammaturgia del grande Raffaello Baldini con Zitti tutti
Per la stagione di teatro contemporaneo al Teatro Piccolo, giovedì 30 ottobre Denis Campitelli va in scena con lo spettacolo “Zitti tutti”, il testo teatrale scritto nel 1993 in lingua romagnola da Raffaello Baldini, il grande poeta di Santarcangelo di Romagna, che per la prima volta veste i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
