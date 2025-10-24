Demolizione plesso scuola Nicola Sala ecco le misure in vigore dal 29 ottobre

Tempo di lettura: < 1 minuto In concomitanza con l’avvio della demolizione del plesso scuola “Nicola Sala” nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo polo didattico “Torre-Sala”, dalle ore 9:00 di mercoledì 29 ottobre via Marmorale sarà chiusa al traffico nel tratto tra l’incrocio con via Nicola Sala e il civico 3. Pertanto, con apposita ordinanza è stata prevista l’istituzione del doppio senso di circolazione nel contiguo tratto dal civico 3 fino all’incrocio con via D’Annunzio, con divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, sul lato destro adiacente i fabbricati con numeri civici pari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Demolizione plesso scuola Nicola Sala, ecco le misure in vigore dal 29 ottobre

