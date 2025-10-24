Demografia delle imprese saldo negativo in provincia In controtendenza attività immobiliari e finanziarie

Forlitoday.it | 24 ott 2025

La Camera di commercio della Romagna diffonde i dati relativi alla demografia delle imprese in provincia di Forlì-Cesena. In base ai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna, al 30 settembre 2025 si contano 39.751 imprese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

