Demografia delle imprese saldo negativo in provincia In controtendenza attività immobiliari e finanziarie
La Camera di commercio della Romagna diffonde i dati relativi alla demografia delle imprese in provincia di Forlì-Cesena. In base ai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna, al 30 settembre 2025 si contano 39.751 imprese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Leggi l'articolo - Demografia imprese, a Biella il terzo trimestre 2025 è nel segno della stabilità - facebook.com Vai su Facebook
Domani al Festival della Statistica e della demografia, il Presidente dei Giovani Imprenditori di #ConfindustriaVeneto, Riccardo Fornasier, dialogherà su come l’#impresa può guidare sviluppo, coesione e innovazione nel territorio. https://festivalstatistica.it/20 - X Vai su X
Il Covid ha fermato le aziende bresciane: al minimo il saldo delle imprese - Rimane sotto ai livelli del 2019, prima della pandemia, il numero delle imprese registrate alla Camera di commercio di Brescia. Secondo giornaledibrescia.it
Imprese, saldo negativo nel primo trimestre dell'anno - Il primo trimestre del 2025 si chiude in Molise, in linea con il trend nazionale, con un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni di imprese, ma in miglioramento rispetto allo stesso periodo ... rainews.it scrive
Numero di imprese in crescita, ma il saldo annuo resta negativo - Secondo la Camera di Commercio, nel III trimestre sono 132 in più. Scrive rainews.it