Democrazia al lavoro sabato anche la Cgil Abruzzo Molise in piazza a Roma | 1.500 in partenza con bus e treno
Venti pullman e un treno speciale in partenza da tutto l’Abruzzo e dal Molise, con circa 1.500 partecipanti diretti a Roma per la manifestazione “Democrazia al lavoro”, in programma sabato 25 ottobre e promossa dalla Cgil nazionale. Anche la Cgil Abruzzo Molise sarà presente, per protestare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Costituzione e Lavoro nella Crisi della Democrazia Si è appena conclusa, nella sala delle adunanze dell’Ordine degli Avvocati di Bari, la lectio magistralis dell’on. Fausto Bertinotti, presidente emerito della Camera dei deputati, dal titolo “Costituzione e Lavo - facebook.com Vai su Facebook
CGIL POTENZA ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE “DEMOCRAZIA AL LAVORO” DEL 25 OTTOBRE A ROMA - X Vai su X
Cgil, sabato manifestazione a Roma, 'Democrazia al lavoro' - Sabato prossimo, 25 ottobre, si terrà a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, dal titolo "Democrazia al lavoro". Come scrive ansa.it
“Democrazia al lavoro”, sabato anche CGIL Abruzzo Molise in piazza a Roma - "Per aumentare salari e pensioni, per dire no al riarmo, per investire su sanità e scuola, per dire no ... Scrive abruzzolive.it
Manovra, Cgil in piazza a Roma per la manifestazione nazionale ‘Democrazia al lavoro’ - Sabato prossimo, 25 ottobre, si terrà a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, dal titolo "Democrazia al lavoro". Secondo ildiariodellavoro.it