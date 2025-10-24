Democrazia al lavoro sabato anche la Cgil Abruzzo Molise in piazza a Roma | 1.500 in partenza con bus e treno

Chietitoday.it | 24 ott 2025

Venti pullman e un treno speciale in partenza da tutto l’Abruzzo e dal Molise, con circa 1.500 partecipanti diretti a Roma per la manifestazione “Democrazia al lavoro”, in programma sabato 25 ottobre e promossa dalla Cgil nazionale. Anche la Cgil Abruzzo Molise sarà presente, per protestare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

