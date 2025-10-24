Demi Moore spiega cosa l' ha spinta all' apice del successo a fare un passo indietro da Hollywood e occuparsi delle sue figlie
A 62 anni, Demi Moore ha imparato una lezione che molti scoprono troppo tardi: il successo professionale, per quanto straordinario, non è tutto. In una recente intervista concessa alla rivista americana Glamour (a firma della sua co-protagonista in The Substance, Margaret Qualley ), l’attrice ha rivelato il momento cruciale in cui ha deciso di mettere in pausa la sua carriera stellare per concentrarsi su ciò che contava davvero: la sua famiglia. Una decisione che all’epoca sembrava controcorrente, considerando che era, senza ombra di dubbio, la più pagata di Hollywood. Ma oggi, ripensandoci a mente fredda e dopo i fasti cinematografici degli ultimi due anni, le appare come il gesto più coraggioso della sua vita. 🔗 Leggi su Amica.it
