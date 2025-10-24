Demi Lovato pubblica il nuovo album It’s Not That Deep

Demi Lovato torna oggi con il suo nono album It’s Not That Deep, undici tracce con il fascino spensierato che ha caratterizzato gli inizi della sua carriera. La superstar globale più volte nominata ai Grammy Awards Demi Lovato torna oggi con il suo nono album It’s Not That Deep, disponibile sullo shop Universal nei formati fisici Vinile colorato, CD e sulle piattaforme digitali. Un album di 11 tracce interamente prodotto da Zhone, in cui Demi Lovato rivisita i suoni dance-pop presenti in alcune delle sue hit passate e conferisce loro una nuova energia, un progetto musicale dedito a celebrare la piena ripresa di controllo su sé stessa lasciando al contempo andare tutte le inibizioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Demi Lovato pubblica il nuovo album It’s Not That Deep

