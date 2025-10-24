E’ ripreso a Firenze, di fronte alla Corte d’Assise d’appello, il processo per il delitto di Ursula Turri (nella foto), l’operatrice sanitaria di 49 anni soffocata con un cuscino nella sua camera da letto a Barga il 19 novembre 2019. I giudici hanno deciso di far ripartire da zero l’istruttoria dopo il ricorso presentato dal pm Antonio Mariotti e dal legale di parte civile Paolo Mei contro la sentenza del gup che il 21 febbraio 2024 aveva assolto in primo grado l’ex compagno Fabio Picciolo, 60 anni, già impiegato all’ufficio protocollo del Comune di Barga, difeso dagli avvocati Riccardo Carloni, Francesco Marenghi e Gianmarco Romanini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Delitto Turri, ripartito il processo