Delitto Mattarella | un politico scomodo cosa Nostra e la pista nera Il contesto dell’omicidio
Roma, 24 ottobre 2025 – Il contesto, innanzitutto. La definizione della Treccani: “Complesso di circostanze o di fatti che costuituiscono e caratterizzano una determinata situazione, nella quale un singolo avvenimento si colloca o deve essere ricondotto”. Ma Il Contesto è anche un romanzo di Leonardo Sciascia (1971, da cui fu tratto il film di Francesco Rosi Cadaveri eccellenti del 1976) e lì c’è una serie di delitti e di funerali che scandiscono la vita pubblica. Qual è il contesto, non solo storico, in cui si inquadra il delitto Mattarella? Quello di Piersanti Mattarella, infatti, è solo uno dei tre cadaveri eccellenti (i cosiddetti delitti politici, come li definirà Giovanni Falcone) che dal 1979 al 1982 sconvolgono l’Italia: il primo a morire è Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia cristiana, poi tocca a Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia (anche lui democristiano), e infine a Pio La Torre, che aveva lasciato lo scranno di deputato per tornare sull’Isola a fare il segretario regionale del Partito comunista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
