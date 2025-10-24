Una nuova incrinatura attraversa la memoria di un delitto che ha segnato la Sicilia. L’indagine sulla morte di Piersanti Mattarella rimette al centro una prova svanita e un sospetto antico: non fu soltanto mafia. Le parole dell’ex pm Leonardo Agueci tornano oggi con più peso, coerenti con atti giudiziari recenti che chiamano in causa responsabilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Delitto Mattarella, per Agueci l’inchiesta va oltre la mafia