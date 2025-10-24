Delitto Mattarella per Agueci l’inchiesta va oltre la mafia
Una nuova incrinatura attraversa la memoria di un delitto che ha segnato la Sicilia. L'indagine sulla morte di Piersanti Mattarella rimette al centro una prova svanita e un sospetto antico: non fu soltanto mafia. Le parole dell'ex pm Leonardo Agueci tornano oggi con più peso, coerenti con atti giudiziari recenti che chiamano in causa responsabilità .
Ex pm Agueci, 'Inchiesta Mattarella conferma che non è stata solo mafia' - "Prendo atto che un ex alto dirigente di Polizia viene accusato di depistaggio per avere fatto sparire delle prove importanti sull'omicidio di Piersanti Mattarella e questa mi sembra un'ulteriore evid ...