Delitto Mattarella così le indagini furono subito depistate L’ombra del superpoliziotto Contrada
Alcuni testimoni chiave vennero subito “cancellati” dalla scena del crimine. Il primo rapporto sull’omicidio contiene pesanti buchi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
A correggere le bozze ci ho messo giusto un mese, ma oggi ho dato il “si stampi” al mio prossimo libro “L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980” per Einaudi editore. Mi sono servito del delitto Mattarella del 6 g - facebook.com Vai su Facebook
Piersanti Mattarella, svolta sull'omicidio: l'ex prefetto Filippo Piritore arrestato per depistaggio. «Ha sviato le indagini sul guanto del killer» - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile ... Secondo ilmattino.it
Omicidio Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Come scrive ansa.it
Piersanti Mattarella, svolta nel caso: arrestato Filippo Piritore. L'ex prefetto mentì sul guanto trovato nell'auto usata dal killer - Un clamoroso sviluppo scuote ancora una volta la giustizia siciliana: Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo e già prefetto, è stato arrestato ... msn.com scrive