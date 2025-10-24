Delitto Mattarella così le indagini furono subito depistate L’ombra del superpoliziotto Contrada

24 ott 2025

Alcuni testimoni chiave vennero subito “cancellati” dalla scena del crimine. Il primo rapporto sull’omicidio contiene pesanti buchi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

