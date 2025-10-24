Delitto Mattarella arrestato ex prefetto Piritore per depistaggio | per i pm fece sparire il guanto del killer
Avrebbe "affermato il falso e taciuto ciò che sapeva". E' così che la Procura di Palermo scrive di Piritore che dichiarava di aver consegnato l'importantissimo reperto alla Scientifica perché lo desse all'allora pm Grasso, il quale però ha detto di non saperne nulla. Si addensano così le indagini orientate sul misterioso killer. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
A correggere le bozze ci ho messo giusto un mese, ma oggi ho dato il “si stampi” al mio prossimo libro “L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980” per Einaudi editore. Mi sono servito del delitto Mattarella del 6 g - facebook.com Vai su Facebook
Piersanti Mattarella, svolta sull'omicidio: l'ex prefetto Filippo Piritore arrestato per depistaggio. «Ha sviato le indagini sul guanto del killer» - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile ... ilgazzettino.it scrive
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La procura di Palermo ha reso noto di aver notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Scrive tg24.sky.it
Il delitto di Piersanti Mattarella, arrestato l’ex questore agrigentino Piritore per depistaggio - L’accusa è di aver depistato le indagini sul delitto di Piersanti Mattarella ... Si legge su grandangoloagrigento.it