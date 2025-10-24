Avrebbe "affermato il falso e taciuto ciò che sapeva". E' così che la Procura di Palermo scrive di Piritore che dichiarava di aver consegnato l'importantissimo reperto alla Scientifica perché lo desse all'allora pm Grasso, il quale però ha detto di non saperne nulla. Si addensano così le indagini orientate sul misterioso killer. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Delitto Mattarella, arrestato ex prefetto Piritore per depistaggio: per i pm fece sparire il guanto del killer