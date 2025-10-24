Delitto Mattarella | a caccia del killer si scava nell’intreccio fra mafia ed eversione nera

Repubblica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ attualmente in corso un incidente probatorio per confrontare il Dna dei boss Madonia e Lucchese con quello che si spera di poter estrarre da un’impronta ritrovata nell’auto dei sicari. 🔗 Leggi su Repubblica.it

delitto mattarella a caccia del killer si scava nell8217intreccio fra mafia ed eversione nera

© Repubblica.it - Delitto Mattarella: a caccia del killer si scava nell’intreccio fra mafia ed eversione nera

Argomenti simili trattati di recente

delitto mattarella caccia killerPiersanti Mattarella, svolta sull'omicidio: l'ex prefetto Filippo Piritore arrestato per depistaggio. «Ha sviato le indagini sul guanto del killer» - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Mattarella Caccia Killer