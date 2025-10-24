Delitto Garlasco la rivelazione shock di Flavius Savu | Io faccio la stessa fine di Chiara Poggi

Una lettera e due detenuti sembrano in grado di riscrivere la storia dell’omicidio di Chiara Poggi. Prima di tutto Flavius Savu, cittadino romeno di 43 anni detenuto nel carcere di Torre del Gallo a Pavia dopo anni di latitanza, sta scontando una condanna a cinque anni per estorsione a sfondo sessuale nei confronti di don Gregorio Vitali, ex rettore del Santuario della Madonna della Bozzola di Garlasco: un ricatto di decine di migliaia di euro ai danni del sacerdote, minacciandolo di diffondere video compromettenti che lo ritraevano in rapporti sessuali. Ma è quanto emerge dalle sue recenti dichiarazioni a interessare di più: l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Delitto Garlasco, la rivelazione shock di Flavius Savu: «Io faccio la stessa fine di Chiara Poggi»

