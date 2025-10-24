Delitto di Garlasco Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno confrontate con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

delitto di garlasco sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

Delitto di Garlasco, Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

