Delitto di Garlasco Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche | Sono assolutamente tranquillo
Saranno confrontate con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Delitto di #Garlasco: “Ho preso io lo scontrino”, Andrea Sempio sul tagliando del parcheggio di Vigevano che, secondo alcuni quotidiani, un testimone avrebbe dichiarato che invece gli sarebbe stato fornito. “Non fui l’unico a presentare documenti agli inquiren - facebook.com Vai su Facebook
Alcuni abitanti di Garlasco, che non si conoscono tra loro, avrebbero dichiarato di aver visto intorno alle 9:30, il giorno del delitto, la zia di Chiara Poggi, la signora Cappa, nei pressi di via Pascoli, luogo dell’omicidio. Ma è possibile cercare la verità su un fatto Vai su X
Omicidio Garlasco, Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche - Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle ... Secondo msn.com
Garlasco, bomba di Nuzzi: "Sempio convocato per nuovi esami" - Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi su Canale5, rivela che ... Segnala iltempo.it
Delitto Garlasco, Andrea Sempio alla Mangiagalli per misurazioni antropometriche - Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, "è stato convocato nella Clinica Mangiagalli di Milano dalla antropologa forense Cristina ... Scrive lapresse.it