Delitto di Garlasco Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche | Sono assolutamente tranquillo

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno confrontate con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

delitto di garlasco sempio sottoposto a misurazioni antropometriche sono assolutamente tranquillo

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche: "Sono assolutamente tranquillo"

Contenuti che potrebbero interessarti

delitto garlasco sempio sottopostoOmicidio Garlasco, Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche - Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle ... Secondo msn.com

delitto garlasco sempio sottopostoGarlasco, bomba di Nuzzi: "Sempio convocato per nuovi esami" - Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi su Canale5, rivela che ... Segnala iltempo.it

delitto garlasco sempio sottopostoDelitto Garlasco, Andrea Sempio alla Mangiagalli per misurazioni antropometriche - Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, "è stato convocato nella Clinica Mangiagalli di Milano dalla antropologa forense Cristina ... Scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Sempio Sottoposto