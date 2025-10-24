Delitto di Garlasco Sempio alla Mangiagalli per visita forense | misurazione degli arti statura e peso

Andrea Sempio, indagato a Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, “è stato convocato nella Clinica Mangiagalli di Milano dalla antropologa forense Cristina Cattaneo, su ordine della Procura di Pavia, per fare delle misurazioni antropometriche “. Lo rende noto in un comunicato ‘ Dentro la notizia’, su Canale 5. “Andrea Sempio è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani. Da quando emerge, sarebbero state effettuate misurazioni antropometriche di tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Si tratta di elementi che dovranno essere messe in connessione con la rivalutazione che la professoressa Cattaneo sta facendo di tutte le lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con la BPA del RIS di Cagliari “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

