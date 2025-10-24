Delitto di Garlasco le nuove misurazioni su Andrea Sempio | il confronto con le ferite di Chiara Poggi

Tre ore di accertamenti all’Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano. È qui che Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si è sottoposto a una lunga sessione di misurazioni antropometriche. Queste sono state ordinate dalla Procura di Pavia. Il decreto di ispezione, firmato dal pm Giulia Rizza e dall’aggiunto Stefano Civardi, prevede il confronto tra le caratteristiche fisiche dell’indagato e le lesioni riscontrate sul corpo di Chiara Poggi. L’esame è stato condotto dalla professoressa Cristina Cattaneo, anatomopatologa forense e consulente della Procura, incaricata di riesaminare le cause della morte. 🔗 Leggi su Open.online