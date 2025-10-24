Delitto di Garlasco il Riesame annulla il sequestro di pc e smartphone degli ex carabinieri Spoto e Sapone

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato, per motivi tecnico-procedurali, il decreto di perquisizione e sequestro di dispositivi elettronici, eseguito lo scorso 26 settembre, a carico dei due ex carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, oggetto delle perquisizioni da non indagati nel filone bresciano del caso Garlasco, quello che vede indagato per corruzione in atti giudiziari l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, perché, secondo l'accusa, avrebbe preso soldi per scagionare Andrea Sempio nel 2017. Come era già avvenuto il 17 ottobre, con l'annullamento del decreto dopo il ricorso di Venditti, anche ai due ex militari sono stati restituiti tutti i dispositivi elettronici che erano stati sequestrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il Riesame annulla il sequestro di pc e smartphone degli ex carabinieri Spoto e Sapone

