Delitto di Garlasco e Sistema Pavia il Riesame annulla il sequestro di pc e smartphone degli ex carabinieri Spoto e Sapone

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato, per motivi tecnico-procedurali, il decreto di perquisizione e sequestro di dispositivi elettronici, eseguito lo scorso 26 settembre, a carico dei due ex carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, oggetto delle perquisizioni da non indagati nel filone bresciano del caso Garlasco, quello che vede indagato per corruzione in atti giudiziari l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, perché, secondo l'accusa, avrebbe preso soldi per scagionare Andrea Sempio nel 2017. Come era già avvenuto il 17 ottobre, con l'annullamento del decreto dopo il ricorso di Venditti, anche ai due ex militari sono stati restituiti tutti i dispositivi elettronici che erano stati sequestrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco e Sistema Pavia, il Riesame annulla il sequestro di pc e smartphone degli ex carabinieri Spoto e Sapone

Altri contenuti sullo stesso argomento

Delitto di #Garlasco: “Ho preso io lo scontrino”, Andrea Sempio sul tagliando del parcheggio di Vigevano che, secondo alcuni quotidiani, un testimone avrebbe dichiarato che invece gli sarebbe stato fornito. “Non fui l’unico a presentare documenti agli inquiren - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, l’incredibile parabola di Massimo Lovati, che da storico avvocato difensore di Andrea Sempio ora si trasformando in avvocato di accusa del suo ex assistito. Mai visto un cambiamento così- Il video - X Vai su X

Delitto di Garlasco, il Riesame annulla il sequestro di pc e smartphone degli ex carabinieri Spoto e Sapone - I due ex carabinieri della polizia giudiziaria di Pavia (non indagati), secondo la Procura di Brescia, avrebbero avuto contatti e incontri con Andrea Sempio durante le indagini ... Riporta msn.com

Garlasco. “Sistema Pavia”: parlano Amendolara, Parisi e Patruno del clima interno alla Procura di Pavia ai tempi di Venditti - “Sistema Pavia”: parlano Amendolara, Parisi e Patruno del clima interno alla Procura di Pavia ai tempi di Venditti ... Si legge su politicamentecorretto.com

Garlasco e l'inchiesta sul "sistema Pavia", dalle intercettazioni ai soldi in contanti: che cosa (ancora) non torna - Dall’inchiesta della procura di Brescia emergono accuse di peculato e corruzione contro l’ex procuratore Venditti e la sua squadra. Come scrive affaritaliani.it