Delitto di Garlasco a cosa serve l’esame antropometrico su Sempio e cosa si potrebbe scoprire
Ancora una possibile svolta, ancora una volta un caso che sembra infinito. Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco e gli accertamenti su Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di 18 anni fa. Sempio si è sottoposto a tre ore di esami e misurazioni antropometriche nei laboratori di Milano in cui lavora l’anotomopatologa forense Cristina Cattaneo, nominata consulente sul delitto di Garlasco. Le rilevazioni hanno riguardato il peso e la conformazione di braccia e gamba di Sempio, ma anche delle mani, dei piedi, della statura e del peso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
