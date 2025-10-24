Degustazioni villaggi di zucche trekking nel foliage e treni panoramici | ecco 15 attività da fare in autunno in tutta Italia – LA GUIDA

Le foglie che cadono e i colori caldi. È l’autunno che avanza e, con sé, cambiano le nostre gite, i nostri piani per il fine settimana. Abbiamo stilato una lista di 15 posti ed attività imperdibili, lungo tutta l’Italia. Si parte dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria, si attraversa il nostro Paese fino ad arrivare in Puglia. Aperitivi, camminate, gite fuori porta ed imperdibili castelli. Per un autunno tutto da scoprire. Il GUSTO DEL PARMIGIANO REGGIANO AL FIDENZA VILLAGE Un omaggio alla tradizione, al gusto ed all’innovazione legata al Parmigiano Reggiano. Il benessere legato allo shopping avvolge anche le papille gustative e, il Villaggio, non si è fatto trovare impreparato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

