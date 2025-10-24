Degrado e abbandono nella zona della stazione dei bus di Novara

È davvero inaccettabile lo stato di abbandono e degrado in cui versa la zona della stazione degli autobus di Novara, compresa via San Bernardino da Siena. Sporco ovunque, odori nauseanti, cestini traboccanti, marciapiedi indecorosi: una cartolina imbarazzante per chi arriva o transita da lì. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

