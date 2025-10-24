Degrado cittadino

Ilpiacenza.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno, vorrei segnalare ciò che vedo ogni giorno passando in via Lanza poco prima dell’ingresso del parco della Galleana. Un vero degrado urbano.. Situazione analoga anche in altre parti della città. Possibile che il comune non possa porre rimedio?. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

