Deepfake audio in tempo reale al telefono | bastano 5 minuti di voce per un clone credibile

Bastano pochi minuti di audio pubblico, hardware modesto e spoofing del numero per ottenere il vishing in tempo reale, cioè la "clonazione live" della voce durante conversazioni telefoniche, e non solo. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Deepfake audio in tempo reale al telefono: bastano 5 minuti di voce per un clone credibile

