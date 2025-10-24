Deepfake audio in tempo reale al telefono | bastano 5 minuti di voce per un clone credibile
Bastano pochi minuti di audio pubblico, hardware modesto e spoofing del numero per ottenere il vishing in tempo reale, cioè la "clonazione live" della voce durante conversazioni telefoniche, e non solo. 🔗 Leggi su Dday.it
