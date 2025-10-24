Deep la scommessa subacquea di Fincantieri tra AI droni e sicurezza
Nella profondità dei fondali si gioca una parte crescente della sicurezza globale, tra reti energetiche, infrastrutture, comunicazioni e servizi essenziali per la vita di tutti. È in questo scenario che Fincantieri ha presentato Deep, un sistema di droni subacquei integrati con intelligenza artificiale e controllo digitale. L’obiettivo è proteggere infrastrutture vitali e ampliare la capacità di monitoraggio dei mari, unendo competenze industriali e tecnologie nate anche per la difesa. Con Deep il gruppo guidato da Pierroberto Folgiero punta a consolidare la propria posizione nel nuovo dominio underwater. 🔗 Leggi su Formiche.net
