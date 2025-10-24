Decine di miliardi di dollari per l’inferenza | Anthropic si affida alle nuove TPU Ironwood di Google

Dday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accordo con Google Cloud prevede fino a 1 milione di TPU Ironwood e oltre un gigawatt di potenza computazionale, rafforzando la strategia multi-cloud dell’azienda e la capacità di gestire l’inferenza su larga scala. 🔗 Leggi su Dday.it

decine di miliardi di dollari per l8217inferenza anthropic si affida alle nuove tpu ironwood di google

© Dday.it - Decine di miliardi di dollari per l’inferenza: Anthropic si affida alle nuove TPU Ironwood di Google

Contenuti che potrebbero interessarti

Amazon pagherà 2,5 miliardi di dollari per le iscrizioni «ingannevoli» a Prime: l’accordo negli Usa con la Ftc - Amazon pagherà 2,5 miliardi di dollari per chiudere il caso aperto dalla Federal Trade Commission, l'agenzia federale statunitense preposta alla tutela dei consumatori, che l'aveva accusata di aver ... Secondo corriere.it

Amazon ha accettato di pagare 2,5 miliardi di dollari per chiudere una causa su pratiche scorrette legate all’offerta Prime - Giovedì Amazon si è accordata con la Federal Trade Commission (o FTC), l’agenzia governativa statunitense che si occupa di tutela dei consumatori, di privacy e di concorrenza, e pagherà 2,5 miliardi ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Decine Miliardi Dollari L8217inferenza