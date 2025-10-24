Un cambio in giunta regionale lombarda che arriva a pochi mesi dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Debora Massari, imprenditrice e figlia del celebre pasticciere Iginio Massari, è pronta a diventare il nuovo assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia. Un avvicendamento tutto interno a Fratelli d’Italia, che vede l’uscita di Barbara Mazzali e punta su una figura tecnica per rilanciare l’immagine della regione proprio alla vigilia dell’evento sportivo più atteso. Le dimissioni di Barbara Mazzali, soprannominata “Lady carabina” per la sua vicinanza al mondo venatorio, erano nell’aria da tempo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Debora Massari, dalla danza classica alla Regione Lombardia: chi è la figlia di Iginio che sostituisce l’assessora “Lady carabina”